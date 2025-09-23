Huawei представила новинки

Компания Huawei организовала в Париже презентацию своих новых мобильных устройств, ориентированных на мировой рынок. В числе представленных новинок оказались серия смарт-часов Huawei Watch GT 6, смартфоны Huawei nova 14, а также умные часы Huawei Watch Ultimate 2, планшет Huawei MatePad 12 X и наушники Huawei FreeBuds 7i.

Смарт-часы Huawei Watch GT 6

Смарт-часы серии Huawei Watch GT 6 оснащены оптимизированными технологиями батареи, что обеспечивает до 21 дня работы без подзарядки. Часы способны точно отслеживать местоположение во время уличных тренировок, а обновленная система Huawei TruSense позволяет всесторонне и точно измерять показатели здоровья.

Серия Huawei Watch GT 6 предлагает расширенные функции для четырех популярных видов outdoor-активностей. Обновленный режим для езды на велосипеде включает виртуальный измеритель мощности, который анализирует данные на профессиональном уровне без необходимости в дополнительных устройствах. В общей сложности часы поддерживают более 100 режимов тренировок, включая кроссовый бег, игру в гольф и лыжный спорт.

Смарт-часы Huawei Watch Ultimate 2 обладают аудиофункциями и возможностью погружения на глубину до 150 метров. Устройство также внедряет новую технологию подводной связи на основе сонара, которая позволяет обмениваться сообщениями между часами на расстоянии до 30 метров и отправлять сигнал SOS на расстоянии до 60 метров.

Huawei nova 14

Смартфоны серии Huawei nova 14 предлагают новый уровень портретной съемки, реализуя концепцию «Портреты уровня Про». В них внедрена технология для естественной съемки портретов и обновленный движок XD Portrait1, что позволяет создавать яркие и глубокие портретные снимки, напоминающие настоящие. Камеры устройства также хорошо справляются со съемкой в условиях низкой освещенности. Фронтальная камера с разрешением 50 Мп оснащена автофокусом на двойном портретном модуле и 5-кратным зумом, что способствует получению качественных селфи.

Планшет Huawei MatePad 12 X и стилус M-Pencil Pro

Планшет Huawei MatePad 12 X с экраном PaperMatte предлагает высокое качество изображения. В сочетании со стилусом Huawei M-Pencil Pro устройство позволяет использовать кольцевое меню, активировать приложение «Блокнот» с помощью сжатия стилуса, а также настраивать параметры кисти путем поворота стилуса и выполнять другие полезные функции.