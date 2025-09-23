27 сентября в Минске состоится большой Фестиваль мексиканской культуры при поддержке А1

27 сентября в Минске пройдет большой праздник мексиканской культуры «Hola, Мексика», организованный при поддержке А1. На один день площадь Свободы станет уникальным местом для погружения в мир мексиканских традиций, музыки и кухни. Вход на праздник свободный.

С 12:00 и до 22:00 гостей фестиваля ожидает насыщенная программа: традиционная музыка, уникальные фотозоны, различные активности для детей и взрослых, танцевальные мастер-классы и тематические квизы, посвященные мексиканской культуре и истории. В течение дня в Верхнем городе также будет работать стилизованный фудкорт с национальными блюдами страны, где можно будет попробовать буррито, кесадилью, а также другие блюда мексиканской кухни, которая становится все более популярной в Минске.

Заглянет Мексика и в белорусскую кухню. Так, рестораны «Бульбашы» и А1 представляют фьюжн-меню – необычное сочетание белорусской и мексиканской кухни. Попробовать его можно в ресторанах по ул. Герцена, 4 и пл. Свободы, 4.

Яркой нотой Мексики в Минске станет мастер-класс по приготовлению оригинального пунша в мексиканском стиле с легкой перчинкой, который согреет тех, кто придет на Фестиваль в вечернее время.

Кульминацией праздника станет выступление Национального Президентского оркестра Республики Беларусь с уникальной программой – зажигательными мексиканскими мелодиями в стиле мариачи. Особенностью концерта станет присутствие на одной сцене двух маэстро: главного дирижера оркестра Виталия Кульбакова и выдающегося мексиканского дирижера Рафаэля Паласиоса, доктора музыковедения Парижского университета Сорбонна, профессора Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца. Концерт музыки Мексики начнется в 20:00 на главной сцене у городской ратуши.

Организатором Фестиваля мексиканской культуры является Минский городской исполнительный комитет при содействии Министерства иностранных дел Республики Беларусь и Посольства Мексики. Мероприятие проходит при поддержке компании А1, которая входит в состав международной группы A1 Group, с 2014 г. являющейся европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг с штаб-квартирой в Мексике.