Nvidia и OpenAI объявили о заключении партнёрства

Компании Nvidia и OpenAI объявили о начале партнерства, в рамках которого производитель графических ускорителей инвестирует $100 миллиардов в разработчика больших языковых моделей. OpenAI планирует построить несколько центров обработки данных (ЦОД), стоимостью в сотни миллиардов долларов, где будут использоваться ИИ-ускорители от Nvidia.

В совместном заявлении отмечается, что OpenAI намерена создать дата-центры с общей мощностью потребления 10 гигаватт электроэнергии, что становится новой мерой для оценки мощности ИИ-кластеров. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в интервью CNBC уточнил, что 10 гигаватт эквивалентны 4–5 миллионам графических ускорителей, и именно столько видеокарт компания планирует выпустить в этом году, что вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. «Это огромный проект», — добавил Хуанг во время совместного интервью с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом и президентом компании Грегом Брокманом.

На фоне этой новости акции Nvidia выросли на 4%, что привело к увеличению рыночной капитализации компании на примерно $170 миллиардов, до почти $4,5 трлн. Хуанг охарактеризовал партнерство как «монументальное», подчеркивающее значимость связей между Nvidia и OpenAI, двумя ключевыми игроками в недавнем буме искусственного интеллекта.

Спрос на графические ускорители Nvidia резко возрос с момента выхода ChatGPT в 2022 году. «Nvidia инвестирует $100 миллиардов в OpenAI, а затем OpenAI возвращает эти средства обратно Nvidia. Это, похоже, будет очень выгодно для Дженсена [Хуанга]», — считает управляющий партнер Requisite Capital Management Брин Токингтон. Инвестиции Nvidia будут поступать «поэтапно» по мере создания инфраструктуры, и Nvidia станет «предпочтительным» поставщиком ускорителей и сетевого оборудования для OpenAI. Стоит отметить, что Nvidia сейчас занимает доминирующую позицию на рынке ИИ-ускорителей, но сталкивается с растущей конкуренцией со стороны AMD и облачных провайдеров, которые разрабатывают собственные чипы и системы.

Во время встречи с инвесторами в августе Хуанг сообщил, что строительство ЦОД мощностью 1 гигаватт обойдется в $50–60 миллиардов, из которых около $35 миллиардов будут выделены на ИИ-ускорители Nvidia. Первый этап инвестиций Nvidia в OpenAI начнется во второй половине следующего года, когда компания начнет поставки новых ИИ-ускорителей на архитектуре Vera Rubin.