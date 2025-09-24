Perplexity запустила ИИ-агента для электронной почты

Компания Perplexity представила свою новую функцию под названием «Помощник по электронной почте». Данная функция позволяет пользователям подключить ИИ-агента к их электронной почте для управления корреспонденцией, планирования встреч и даже создания черновиков ответов на сообщения, требующие реакции. ИИ-агент совместим с Outlook и Gmail, но доступен только в рамках подписки Perplexity Max, стоимость которой составляет $200 в месяц.

Этот ИИ-агент автоматически распределяет входящие письма по категориям и применяет метки, чтобы пользователи могли легко видеть, какие сообщения требуют срочного внимания. Также новая функция способна подключаться к цепочкам писем, генерировать черновики ответов в привычном стиле пользователя и ожидать одобрения перед отправкой. Кроме того, ИИ-агент может помочь в нахождении свободного времени в расписании для организации встреч.

Для обработки всех данных, которые анализирует ИИ, используется шифрование уровня корпоративной безопасности. Компания уверяет, что собранные данные не будут использованы для обучения моделей ИИ. На данный момент новый почтовый помощник доступен только для Outlook и Gmail. Его настройка возможна на сайте Perplexity при наличии подписки на Perplexity Max.

Кроме того, недавно была анонсирована новая веб-браузер Comet, основанный на искусственном интеллекте, который в настоящее время доступен только подписчикам Perplexity Max, но в будущем будет открыт для широкой аудитории. Что касается почтового ИИ-помощника, то компании пока не делала заявлений о его доступности для других пользователей.