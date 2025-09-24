Microsoft запустила программу Windows AI Labs для тестирования ИИ-функций

Microsoft начинает тестировать новые экспериментальные функции на базе искусственного интеллекта в рамках своей программы Windows AI Labs. Участники предыдущих тестов обратили внимание на это начинание на прошлой неделе, и теперь компания подтвердила его запуск в интервью для The Verge.

"Windows AI Lab - это пилотная инициатива, которая нацелена на оперативное тестирование инновационных идей в области ИИ для Windows. Основная цель программы заключается в быстром получении обратной связи от пользователей по удобству, интересу и соответствию новых функций рыночным требованиям," - сообщил старший директор по продуктам Майк Харш.

Первые запросы на участие в Windows AI Labs были замечены в некоторых версиях Paint, но пока неясно, какие именно функции графического редактора станет тестировать Microsoft в первую очередь. В последнее время компания добавляет в Paint элементы, схожие с тем, что предлагает Photoshop, включая работу с прозрачностью, слоями и проектами формата .PAINT. Вероятно, новые ИИ-функции в Paint будут напоминать аналогичные инструменты Adobe Photoshop. Ранее Microsoft также внедряла ИИ-решения в "Блокнот" и "Проводник".