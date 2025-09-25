ПВТ объявляет набор в программы развития стартап-экосистемы

ПВТ запускает два разных, но важных направления, которые помогают строить устойчивую экосистему: Венчурная академия — для тех, кто хочет грамотно инвестировать в стартапы, и Система инкубирования — для команд, готовых привлекать инвестиции и масштабироваться. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

Система инкубирования — программа поддержки для стартапов с MVP, первыми клиентами и потенциалом масштабирования. Программа бесплатная и направлена ​​на достижение соответствия вашего продукта рынку и подготовке к привлечению инвестиций.

Как попасть?

Прием заявок в систему инкубирования продлится до 19 октября.

Сам отбор проходит в три этапа:

1. 20 октября – отбор по заявкам;

2. 21-22 октября – интервью онлайн;

3. подписание соглашения.

Нахождение в системе инкубирования - 1 год с возможностью продления.

ПВТ отбирает не просто идеи, а команды, готовые к работе.

Венчурная академия — бесплатная программа для тех, кто хочет систематизировать свои знания о венчурных сделках. За два месяца вы погрузитесь в оценку проектов, юридические нюансы и постинвестиционное управление через менторство и практические задания.

Как попасть?

Формат: офлайн, вечер вторника один раз в неделю.

Старт: 21 октября.

Окончание приема заявок: 14 октября.

Участие бесплатное, но количество мест ограничено. ПВТ отберет мотивированных участников, готовых погрузиться в процесс.