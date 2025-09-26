Представлен смартфон Xiaomi 17

Xiaomi презентовала флагманские смартфоны нового поколения — семейство Xiaomi 17. Базовая модель, носящая одноименное название, стала первым на рынке устройством, использующим новейшую аппаратную платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Кроме нового процессора, данное устройство предлагает несколько значительных улучшений по сравнению с предшественником. Ключевым нововведением является новая кремний-углеродная батарея емкостью 7000 мА·ч, содержащая до 16% кремния и поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт.

Xiaomi 17 также поддерживает беспроводную зарядку на уровне 50 Вт и обратную беспроводную зарядку с мощностью до 22,5 Вт. На данный момент новые флагманы были презентованы только в Китае, а глобальный релиз ожидается позже. Базовая версия с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти оценена в 4499 юаней (примерно $630). Модель с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ предлагается за 4799 юаней ($672), тогда как старшая версия с 16 Гбайт оперативной и 512 Гбайт встроенной памяти будет стоить 4999 юаней ($700).

Вместе со смартфоном Xiaomi 17 сегодня в Китае дебютировали топовые модели Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max. Эти модели почти идентичны в плане характеристик, разница в том, что у Xiaomi 17 Pro меньше экран и емкость аккумулятора. «Фишка» обеих моделей — наличие небольшого дополнительного экрана, вписанного в блок основной камеры. Его удобно использовать для селфи с использованием основной камеры.