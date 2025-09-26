Нейросеть GigaChat Сбера научилась создавать презентации

Команда Сбербанка поделилась новым достижением фирменной нейросетевой модели. GigaChat первым среди российских нейросетей, стал помощником пользователей в создании презентаций. GigaChat обеспечивает анализ информации и создаёт контент презентации, а за её иллюстрирование по текстовым описаниям отвечает нейросеть Kandinsky.

Пользователю потребуется задать тему и прикрепить документы или ссылку на нужную информацию. GigaChat анализирует запрос, продумывает логичную структуру, готовит ключевые тезисы для слайдов и предлагает идеи для изображений.

Готовый результат можно отредактировать сразу или скачать в формате pptx (PowerPoint) или pdf. Файл можно открыть на компьютере и отредактировать. Сейчас новая функция находится на этапе бета-тестирования и доступна всем пользователям веб-версии GigaChat.