Теперь не только в Минске: «А1 Такси» начинает работу в Орше и Марьиной Горке

«А1 Такси» расширяет свою географию: с 18 сентября пользоваться услугами сервиса могут жители Марьиной Горки, а 26 сентября национальный сервис начал работу в Орше!

О планах по расширению списка городов, где будут доступны услуги «А1 Такси», заявлялось с самого момента старта сервиса. За несколько прошедших месяцев была проделана существенная работа по оптимизации функционала мобильного приложения для пассажиров и водителей, процесса взаимодействия с перевозчиками и автопарками, а также системы тарифов.

Старт работы «А1 Такси» в Орше начался с символического автозабега: по улицам города проехала колонна из современных автомобилей в фирменной оклейке сервиса.

«Мы изначально создавали сервис «А1 Такси» как национальный, чтобы все жители Беларуси, в каком бы городе страны они ни оказались, не только могли рассчитывать на привычно высокий уровень сервиса и предсказуемые тарифы, но и получали возможность пользоваться всеми преимуществами экосистемы А1. И сегодня сделан очень важный шаг в этом направлении: наше такси работает уже не только в столице. Уверен, за Оршей и Марьиной Горкой вскоре последуют и другие, и география «А1 Такси» быстро расширится на всю страну», — прокомментировал руководитель проекта «А1 Такси», начальник управления инфраструктурных решений А1 Евгений Левданский.

Система тарифов «А1 Такси» гибкая, прозрачная и сформирована таким образом, чтобы обеспечить ценовую предсказуемость даже в часы повышенного спроса, делая поездки более прогнозируемыми как для пассажиров, так и для перевозчиков. Особенностью также является «живая» техподдержка для клиентов и водителей: на связи работают диспетчеры, а не роботы, благодаря чему каждое обращение обрабатывается индивидуально. Сервис также предоставляет услугу «Трезвый водитель», возможность корпоративного обслуживания и предзаказа автомобиля, а также не взимает дополнительную плату для пассажиров с детьми.

Пассажиров ждут приятные бонусы и скидки. В честь запуска все пассажиры новых регионов «А1 Такси» получат за первую поездку два дополнительных бонусных балла. По накоплению бонусов работает гибкая система лояльности, в последствии ими можно оплачивать до 99% стоимости последующих поездок или до 30% стоимости любых товаров в магазинах А1. А еще скидки ждут пользователей премиальный карт Visa – они могут сэкономить до 50% на поездки в аэропорт и до 20% на все тарифы по городу.

Подробнее узнать про все акции сервиса можно на сайте в специальном разделе.

Важным преимуществом «А1 Такси» является то, что для хранения и обработки персональных данных пользователей компания использует мощности собственного дата-центра. Он соответствует самому высокому для Беларуси уровню надежности, а также имеет все необходимые сертификаты соответствия международным и национальным стандартам безопасности. Таким образом, вся информация сервиса находится под надежной защитой и не будет подвержена трансграничной передаче.

Приложение «А1 Такси» доступно для скачивания в Google Play и App Store.

Присоединяйтесь к «А1 Такси» и откройте для себя новый уровень комфорта!