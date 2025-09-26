OpenAI анонсировала ChatGPT Pulse

OpenAI анонсировала новую функцию персонализации ChatGPT Pulse, позволяющую пользователю предоставить чат-боту возможность более глубоко изучать его интересы и предпочтения через переписку и данные из подключённых приложений, таких как календарь, электронная почта и список контактов. На основе собранной информации искусственный интеллект формирует рекомендации и предоставляет ежедневные сводки по актуальным вопросам.

На данный момент функция ChatGPT Pulse доступна только для подписчиков тарифа Pro, однако в будущем планируется расширение доступа для более широкой аудитории. Персонализированные рекомендации отображаются в формате «тематических визуальных карточек», которые можно быстро просмотреть или открыть для получения более подробной информации.

Каждый день пользователю будет представлена новая подборка, включающая, например, новости о предстоящих спортивных событиях, ежедневные уроки для улучшения словарного запаса изучаемого языка, рекомендации по составлению меню на вечер в ресторане и многое другое.