Илон Маск подал иск против OpenAI за хищение разработок xAI

Компания xAI, принадлежащая Илону Маску, подала иск против OpenAI, обвинив разработчика ChatGPT в незаконном присвоении коммерческой тайны. Иск был подан вскоре после аналогичного обращения к бывшему сотруднику xAI Сюэчену Ли, которого обвинили в краже конфиденциальной информации перед переходом в OpenAI.

В новом иске утверждается, что действия Ли являются частью «более широкой и вызывающей серьёзную озабоченность практики неправомерного присвоения коммерческой тайны, недобросовестной конкуренции и умышленного вмешательства в экономические отношения со стороны OpenAI». Юристы xAI заявили, что OpenAI также наняла двух других бывших сотрудников xAI, которых, по их информации, привлекли к похищению закрытой информации компании Маска.

В частности, в иске упоминается инженер xAI Джимми Фрейтюр, который, как утверждается, копировал исходный код и передавал его на личные устройства с намерением использовать в OpenAI, где он в настоящее время работает. Кроме того, один из старших финансовых руководителей allegedly передал OpenAI ключевой элемент стратегии xAI, связанной с быстрой реализацией дата-центров.

Представители OpenAI прокомментировали новый иск как ещё один случай преследования со стороны Маска, отметив, что компания не терпит нарушений конфиденциальности и не проявляет интереса к коммерческим тайнам других организаций. Отношения Маска с OpenAI давно являются напряжёнными, и данный спор не является первым между его ИИ-стартапом и разработчиком ChatGPT.

Месяц назад xAI также подала иски против OpenAI и Apple, оспаривая позицию ChatGPT в рейтингах App Store и утверждая, что это является «очевидным нарушением антимонопольного законодательства». Кроме того, Маск ранее неоднократно подавал в суд с жалобами на партнёрство OpenAI с Microsoft и на решение компании перейти на коммерческую основу.