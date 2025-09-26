Резиденты ПВТ представили решения для цифровой промышленности

С 23 по 25 сентября 2025 года в Минске проходит 28-й по счету Белорусский промышленно-инновационный форум, который традиционно объединяет ведущие выставочные площадки страны, посвященные развитию промышленности и внедрению высокотехнологичных разработок.

Этот форум стал важнейшей платформой для обмена передовыми решениями, обсуждения стратегий цифровизации и формирования новых бизнес-контактов в сфере промышленного сектора. Участниками форума в этом году стали более 140 компаний из Беларуси, Китая и России. Свои разработки и компетенции на выставочной и в деловой программах Белорусского промышленно-инновационного форума представляют и резиденты Парка высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

Игорь Мамоненко, генеральный директор ГК «БелХард» в своем докладе сконцентрировался на вопросах управления и контроля алгоритмов ИИ, обеспечения предсказуемости и безопасности автоматизированных решений.

Особое место на форуме занимает выставка цифровых технологий и решений для промышленности — Smart Industry Expo. В рамках этого специализированного раздела ООО «Азбука управления» демонстрирует свои разработки по автоматизации предприятий на базе технологий 1С. Компания представила посетителям инновационные маршрутные карты цифровой трансформации, а также кейсы по внедрению ERP-систем и учетных решений, позволяющие оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность производства.

В рамках деловой части форума представители ОДО «ИНТЕРМЕХ» говорили об опыте перевода крупнейших промышленных предприятий Беларуси и России с западных CAD/PLM-систем на белорусские решения в сфере проектирования и управления производственными данными, уделив особое внимание кейсам кооперации между предприятиями, а также формированию единого цифрового пространства на базе Союзного государства.

Собственный опыт внедрения ERP-проектов презентовало ООО «Свэй», ООО «ФоксТри» поделилось с участниками практическими подходами к защите информации на уровне инженерных и управленческих процессов.