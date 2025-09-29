Meta запустила платформу Vibes для коротких ИИ-видео

Meta Platforms анонсировала новую платформу Vibes, предназначенную для создания и публикации коротких видеороликов с использованием искусственного интеллекта. Vibes доступна в приложении Meta AI и на сайте meta.ai, как сообщает Reuters.

Запуск платформы был объявлен генеральным директором Meta Марком Цукербергом в Instagram, где также представили серию видеороликов, созданных с помощью ИИ. Платформа позволяет пользователям создавать видео с нуля или использовать имеющийся контент, а также делать ремиксы, дополнительно украшая их новыми визуальными эффектами или музыкальными наложениями.

Готовые видео можно публиковать в ленте Vibes, отправлять другим пользователям или публиковать через кросс-постинг в Instagram, Facebook Stories и Reels. Глава команды ИИ Meta Александра Ванга сообщил, что компания сотрудничала с генераторами изображений на основе ИИ, такими как Midjourney и Black Forest Labs, для разработки ранней версии Vibes, продолжая одновременно работать над собственными ИИ-моделями.