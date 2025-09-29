В Китае создают революционный аккумулятор

Китайская компания CATL представила новую технологию натрий-ионных аккумуляторов под брендом Naxtra, которую планируется запускать в массовое производство уже в декабре 2025 года. Об этом сообщает издание CarNewsChina.

Аккумуляторы Naxtra обещают энергоёмкость около 175 ватт-часов на килограмм — сопоставимую с литий-железо-фосфатными (LFP) батареями, при этом демонстрируя высокую устойчивость при экстремальных температурах от −40 до +70 градусов.

Кроме того, CATL презентовал новый ускоренный вариант батареи Shenxing: обещается возможность зарядки до 80% за 15 минут даже в холодных условиях.

Вследствие дефицита лития и высокой стоимости литиевых батарей их доля в цене электромобиля составляла 30-40%. Однако с переходом на натрий-ионные технологии себестоимость производства электромобилей значительно снизится по сравнению с бензиновыми автомобилями. Производство натриевых аккумуляторов окончательно меняет баланс выбора в пользу электрического транспорта.

Теперь Китай завоевывает стратегическую технологическую монополию на недорогие, безопасные и долговечные аккумуляторы, что способно кардинально изменить экономику всей отрасли и сделать электротранспорт массовым и доступным.