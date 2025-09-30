OpenAI запустила родительский контроль для ChatGPT

Компания OpenAI представила новое обновление для своего чат-бота ChatGPT, добавив полезные функции. Теперь пользователи веб-версии и мобильных устройств могут воспользоваться сервисом родительского контроля, а также специальной страницей, посвященной этой функции. С 29 сентября 2025 года родители имеют возможность связать свои учетные записи с учетной записью своего подростка и настроить соответствующие параметры ограничений.

Важно отметить, что установка родительских ограничений не возможна без согласия детей. Чтобы соединить две учетные записи ChatGPT, родитель или ребенок должны отправить друг другу приглашение, которое необходимо принять. OpenAI уведомит родителей в случае, если ребенок отключит свою учетную запись от сервиса родительского контроля.

Тем не менее, родители не получат доступ к чатам своих подростков. Как указали в компании, фрагменты чатов могут быть отправлены родителям, но это произойдет только в исключительных случаях, когда будут обнаружены признаки серьезной угрозы безопасности.

После обновления и установления связи между учетными записями родители могут определить «тихие часы» или конкретное время, когда ChatGPT нельзя использовать, отключить голосовой режим, отключить память, генерирование изображений, а также отказаться от дальнейшего обучения моделей.