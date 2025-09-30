Первую ИИ-актрису показали в Голливуде

Студия Xicoia представила цифровую актрису Тилли Норвуд на рынке. Агентства по поиску талантов уже заинтересованы в заключении контрактов с ней, в то время как живые артисты называют этот проект «омерзительным» и требуют его прекращения.

В Голливуде состоялся дебют первой актрисы, созданной на основе искусственного интеллекта — Тилли Норвуд. По данным Deadline, агентства уже выразили желание подписать с ней контракты.

Актёры негативно отреагировали на эту новость. Например, звезда «Крика» Мелисса Баррера предложила бойкотировать компании, нанимающие цифровых артистов, к её инициативе присоединились Кирси Клемонс, Мара Уилсон и другие коллеги по цеху.