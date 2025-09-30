Представлена новая экспериментальная версия ИИ-модели DeepSeek-V3.2-Exp

Китайская компания DeepSeek анонсировала выпуск новой экспериментальной версии своей ИИ-модели — DeepSeek-V3.2-Exp, согласно заявлению компании. В публикации, сделанной в официальном аккаунте DeepSeek в соцсети WeChat в понедельник, отмечается, что в новой версии улучшена эффективность обучения и умозаключений, а также снижены расходы на API.

В компании подчеркнули, что выход данной модели является "промежуточным шагом к новому поколению архитектуры". Ранее DeepSeek представила версию R1 своего искусственного интеллекта, которая, согласно информации на официальном сайте, сопоставима с ChatGPT.

После релиза новой версии ассистента мобильное приложение DeepSeek возглавило рейтинги в нескольких странах. В частности, в магазине приложений Apple — App Store — ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.