В ПВТ обсудили развитие роботизации в Беларуси

В Парке высоких технологий по инициативе Министерства экономики Республики Беларусь состоялся круглый стол, посвященный вопросам развития роботизации в Беларуси. В диалоге приняли участие руководство и эксперты Министерства экономики Беларуси и Секретариата ПВТ, а также представители компаний-резидентов, которые занимаются разработкой решений в сфере автоматизации и цифровизации производственных процессов.

Как отметил первый заместитель Министра экономики Республики Беларусь Иван Вежновец, вопрос внедрения роботизированных решений находится в центре внимания государства. Участники подчеркнули важность роли ПВТ как драйвера инноваций и платформы для интеграции IT-решений в реальный сектор экономики. Особое внимание уделялось государственным механизмам поддержки, включая налоговые стимулы, гранты и субсидии, а также возможностям масштабирования пилотных проектов.

«Роботизация – это не просто внедрение техники, это изменение логики производства. И здесь важна совместная работа бизнеса, государства и научного сообщества», – отметил один из участников круглого стола.

Эксперты подчеркнули необходимость системного подхода к развитию роботизации, охватывающего совершенствование нормативной базы, создание условий для пилотных внедрений и подготовку кадров. Такой комплексный подход, по их мнению, обеспечит гибкость и масштабируемость решений, отвечающих потребностям белорусской экономики.

Обсуждались также вопросы сертификации отечественных решений, их интеграции в международные цепочки поставок и укрепления технологического суверенитета страны. Начальник Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова подчеркнула, что ПВТ продолжает выполнять роль открытой платформы для взаимодействия между IT-сообществом и государственными структурами, способствуя формированию единой стратегии цифрового развития. «Наша задача – обеспечить площадку, где идеи, технологии и управленческие инициативы могут соединяться в устойчивые проекты», – подчеркнула Анна Рябова.