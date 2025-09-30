Национальному домену .БЕЛ — 10 лет

Ровно 10 лет назад стартовала открытая регистрация доменов .БЕЛ для всех желающих. Тогда не было понятно, насколько востребованной станет зона, но уже менее чем через 2 недели число адресов в ней перешагнуло отметку в 13,000. Это сделало .БЕЛ вторым по размеру кириллическим доменом в мире.

Сегодня белорусский домен удерживает «серебро» среди национальных кириллических зон, уступая только .РФ. Также он входит в топ-15 крупнейших IDN-доменов – зон на национальных языках, которых насчитывается более 150.

На сегодня в кириллической зоне Беларуси более 15,000 имен. По данным hoster.by почти ⅔ из них приходится на юрлица и ИП. Хотя 10 лет назад по итогам первого месяца работы зоны более половины всех имен принадлежали физическим лицам. Доменная зона .БЕЛ поддерживает символы не только русского, но и белорусского алфавита. Визитная карточка нашего языка «Ў» встречается в нескольких десятках адресов, а вот апостроф практически не используется. Большинство адресов в зоне зарегистрированы на русском языке.