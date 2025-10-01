OpenAI встроила онлайн-шоппинг в ChatGPT

На американском рынке компания OpenAI представила возможность интеграции онлайн-шоппинга в диалоговое окно своего ChatGPT для клиентов определённых торговых площадок. Это позволяет пользователям находить и приобретать товары, не покидая чат-бота, что вводит OpenAI в конкурентную сферу, где уже действуют такие гиганты, как Amazon и Google.

По данным TechCrunch, новая функция доступна для зарегистрированных пользователей тарифов ChatGPT Pro, Plus и Free в США. Пользователи могут совершать покупки на платформах Etsy и Shopify, хотя поддержка Shopify находится на стадии доработки. ChatGPT выступает в роли посредника, передавая платёжные данные от покупателя к продавцу в зашифрованном виде, когда тот решит сделать покупку. Это обеспечивает удобство, так как пользователю не нужно открывать отдельное окно или приложение — он может оформить сделку прямо в ChatGPT. Поддерживаются оплаты через Apple Pay, Google Pay, Stripe и банковские карты.

Однако OpenAI нельзя назвать первопроходцем в этой области: компания Perplexity уже внедрила аналогичные функции в своей экосистеме в прошлом году. Microsoft также предлагает продавцам возможность интеграции функции покупки товаров в Copilot. OpenAI планирует предоставить разработчикам исходный код протокола ACP, что позволит интегрировать мгновенные покупки через Stripe в их интерфейсы. Таким образом, компании Google и Amazon, которые долгое время dominировали в онлайн-торговле, теперь столкнутся с новым серьезным конкурентом, учитывая, что они тоже предлагают разработчикам протокол AP2 для интеграции покупок через ИИ-агента.