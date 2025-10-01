SWIFT запускает блокчейн-платформу для трансграничных платежей

Международная система межбанковских финансовых коммуникаций SWIFT официально объявила о планах внедрения блокчейн-технологий в свою инфраструктуру. Новая распределенная платформа разрабатывается в сотрудничестве с компанией ConsenSys и предназначена для обеспечения мгновенных трансграничных платежей, доступных круглосуточно.

По информации от SWIFT, основой для этого решения станет прототип, разработанный совместно с ConsenSys. Платформа будет использовать смарт-контракты для автоматизации процессов фиксации и проверки транзакций, что значительно увеличит скорость и безопасность международных переводов.

Одной из ключевых особенностей новой системы станет поддержка операций с регулируемыми токенизированными активами. SWIFT также отмечает, что разработка платформы предполагает полную совместимость как с существующими финансовыми системами, так и с потенциальными решениями, которые могут появляться в будущем.