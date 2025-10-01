Anthropic представила ИИ-модель Claude Sonnet 4.5

Anthropic анонсировала Claude Sonnet 4.5 — свою новейшую и наиболее мощную модель искусственного интеллекта. Она не только превосходит конкурентов в программировании и задачах с длительным контекстом, но и теперь имеет возможность запускать код прямо в чате, создавать документы, презентации и таблицы, а также решать сложные задачи автономно на протяжении до 30 часов без человеческого вмешательства.

Ключевые обновления включают:

⦁ Запуск кода в чате: Claude теперь может выполнять код и создавать различные файлы прямо в интерфейсе.

⦁ Поддержка VS Code: выпущен официальный плагин для интеграции с VS Code.

⦁ Контекст до 1 миллиона токенов: внедрение долгосрочной памяти, контроля состояния и точного продолжения задач.

⦁ Agent SDK: Anthropic предоставила инструменты, которые использовались для разработки Claude Code, теперь доступные для всех желающих.

⦁ Автономность до 30 часов: модель способна самостоятельно решать сложные задачи, сохраняя концентрацию без перерывов.

Claude Sonnet 4.5 обладает уровнем AI Safety Level 3 (ASL-3). Anthropic утверждает, что модель демонстрирует сниженное стремление к обману, имитации, власти и поддержке вредоносных действий. Также были добавлены новые фильтры для защиты от атак через запросы и механизмы защиты от генерации угроз CBRN. Стоимость использования Claude Sonnet 4.5 осталась прежней, варьируясь от $3 до $15 за миллион токенов, как и у предыдущей версии.