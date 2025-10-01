OpenAI представила ИИ-модель Sora 2

OpenAI представила Sora 2 — свою новую флагманскую модель искусственного интеллекта для генерации видео и аудио, которую компания рассматривает как значительное улучшение по сравнению с оригинальной Sora. По сравнению с GPT-3.5, ставшей революционной для текстовой генерации, разработчики рассчитывают, что Sora 2 выведет ИИ-симуляцию мира на уровень, позволяющий искусственному интеллекту «понимать» физику и динамику объектов почти также, как это делает человек.

Разработчики уверяют, что теперь в сценах не будет странных деформаций объектов и нарушений логики ради соблюдения условий промпта. Контролируемость также является важным аспектом, на который акцентирует внимание OpenAI. Модель Sora 2 хорошо справляется со сложными многошаговыми сценами, поддерживая согласованное состояние объектов, локаций и освещения.

Вместе с выпуском Sora 2 компания OpenAI запускает приложение Sora для iOS. В нем пользователи смогут создавать ролики и делиться ими с друзьями. Программа предоставляет возможность находить новые видео в настраиваемой ленте Sora и добавлять себя или своих друзей в сцены с помощью функции «камео». Эта функция позволяет точно внедрять видео с участниками в любые сцены Sora — для этого достаточно записать короткое видео с собой и свой голос непосредственно в приложении для подтверждения личности и захвата образа.