Российские разработчики создали робота-массажиста с ИИ

Робота, который умеет делать массаж благодаря системе на базе искусственного интеллекта, создали в России, сообщает РИА Новости.

"Устройство под брендом Roden представляет собой массажный стол, оснащенный роботизированной рукой с массажной манипулой. Перед началом сеанса встроенные камеры сканируют тело клиента, создавая его трехмерную карту", - говорится в сообщении.

Уточняется, что система на базе искусственного интеллекта анализирует полученные данные, рассчитывает оптимальные траектории массажа и направляет массажные манипулы. Пользователю также выдают пульт управления, с помощью которого можно регулировать интенсивность воздействия роллера, а также, в случае необходимости, остановить или продолжить процедуру.

"На сегодня робот выполняет три программы: для коррекции контуров тела и борьбы с целлюлитом, активации лимфотока, а также глубокой релаксации. Все они рассчитаны на ноги и спину", - добавили в компании, отметив, что робот может проводить свыше 360 сеансов в месяц, что в четыре раза выше, чем средняя производительность человека-массажиста.