Резиденты ПВТ представили разработки на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»

С 29 сентября по 1 октября 2025 года в Минске впервые прошла Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь». BELEXPO собрал под своей крышей ведущие промышленные компании, а также поставщиков IT-решений для этой сферы из стран ЕАЭС, СНГ и других государств. Свои разработки и продукты на выставке демонстрируют и резиденты Парка высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

Собственную разработку для БЕЛАЗа – автоматизированную систему управления беспилотной карьерной техникой – ОАО «ИнДев Солюшенс» представляет на совместном стенде с БЕЛАЗ и ООО «РТ-Развитие бизнеса». На полях выставки подписано трехстороннее соглашение о создании нового технологического предприятия, объединяющего передовые инженерные разработки, цифровые технологии и экологически чистую энергетику для горнодобывающей отрасли. Оно сосредоточится на создании инновационных беспилотных и водородных самосвалов БЕЛАЗ.

ОДО «ИНТЕРМЕХ» специализируется на разработке комплексных систем автоматизации конструкторской и технологической подготовки производства и их внедрении на предприятиях машиностроительного и приборостроительного профиля, а также в проектных организациях. На стенде компании представлен ее флагманский продукт IPS PLM – белорусская импортонезависимая платформа, которая обеспечивает управление жизненным циклом изделия: от идеи и проектирования до выпуска продукции и сервисного обслуживания.

ООО «Электронная экономика» рассказывает о ярких кейсах и свежих разработках по автоматизации бизнес-процессов. На стенде посетители выставки могут подробно ознакомиться с такими решениями как 1С:УЗД – система охватывает весь процесс закупок, а также E-DMark – программный продукт, который автоматизирует процессы маркировки продукции средствами идентификации, от заказа кодов и нанесения до реализации товаров и их прослеживаемости.

Компания «ЮКОЛА-ИНФО-Брест» презентует участникам выставки полный спектр цифровых решений для трансформации промышленных предприятий: ERP-системы для эффективного планирования ресурсов, автоматизацию корпоративного документооборота, CRM-системы для управления взаимодействием с клиентами, а также современные решения по техническому обслуживанию и ремонту, охране труда, управлению жизненным циклом продукта, адаптированные к специфике промышленности.

Особое внимание уделяется BI-системе – инструменту для объединения, структурирования и глубокого анализа больших объемов данных из разнородных источников. Система обеспечивает надежную основу для принятия стратегических и оперативных решений, позволяя предприятиям управлять процессами в реальном времени, строить точные прогнозы и быстро адаптироваться к изменениям рынка.

ООО «Игры Разума Софт» представляет динамический симулятор самоходного подъемника в виртуальной реальности. Этот программно-аппаратный комплекс позволяет быстро и безопасно обучить сотрудников, отрабатывая любые нештатные ситуации без угрозы для жизни и оборудования. Снижает риск повреждения грузов, подъемника и объектов инфраструктуры (складов, трубопроводов) при выходе на реальную площадку, сокращает расходы на инфраструктуру.

Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов специализируется на разработке и производстве беспилотных авиационных и других робототехнических комплексов и их компонентов. На стенде компания демонстрирует различные модели БЛА, аппаратно-программные и пилотажно-навигационные комплексы для управления ими. Одна из новинок резидента – беспилотный летательный аппарат «Орел» с возможностью вертикального взлета и посадки.

ООО «БелКорпСофт» демонстрирует инновационные инженерные решения для цифровой трансформации на предприятиях, внедрения подходов бережливого производства. Компания специализируется на импортозамещающих технологиях PLM, BIM, CAD, CAE, CAM и др., разработке решений на базе 1С.

Решения на базе программной платформы 1С на выставке представляют компании «Академ и К», «ГБСофт», «МиСофт НВП», «Хьюмен систем».

Резиденты ПВТ не только активно задействованы в выставке Форума, но также принимают участие в деловой программе «ИННОПРОМ. Беларусь» в качестве спикеров и экспертов.