Илон Маск анонсировал Grokipedia — аналог Wikipedia «без цензуры»

Илон Маск анонсировал создание Grokipedia — интернет-энциклопедии, которую он называет «значительным улучшением по сравнению с Wikipedia». Предприниматель сообщил о разработке Grokipedia в ответ на критику, поступающую от банкиров и инвесторов по поводу недостатков Wikipedia.

Например, Джон Лефевр, бывший инвестиционный банкир, выразил недовольство тем, что правила Wikipedia исключают такие источники, как Fox News. Его мнение разделяет инвестор Дэвид Сакс, который также считает, что постоянные изменения в статьях Wikipedia могут вызвать недовольство. При этом многие люди доверяют этой энциклопедии, и на её материалах обучаются системы LLM.

Разработкой Grokipedia займутся в xAI. Обещают, что проект станет заменой Wikipedia с более свободными правилами, а также с доступом к более широкому набору ресурсов, которые можно использовать в качестве источников.

Когда ждать релиз Grokipedia, Маск не уточняет.