Павел Дуров открыл в Казахстане ИИ-лабораторию

Основатель Telegram, Павел Дуров, объявил о создании лаборатории искусственного интеллекта в Астане на международном технологическом форуме Digital Bridge 2025, который сегодня открывает свои двери в столице Казахстана.

Дуров сообщил, что первым проектом новой ИИ-площадки станет совместная инициатива Telegram и суперкомпьютерного кластера Казахстана. Он отметил, что год назад компания открыла свой первый региональный офис в Казахстане и уже достигла значительных результатов.

Лаборатория ИИ располагается в Международном центре ИИ Alem.ai, открытом по инициативе президента Казахстана в январе 2025 года с целью стать центральной платформой для исследований, стартапов и международного сотрудничества в области ИИ. Совместный проект будет сосредоточен на разработке новой технологии, объединяющей блокчейн и искусственный интеллект, над которой Telegram работает в последнее время. Эта технология предоставит более чем миллиарду пользователей возможность использовать функции ИИ, которые будут эффективно и конфиденциально генерироваться децентрализованной компьютерной системой, как рассказал Дуров.

«Мы расширили возможности коммуникации между Telegram, дата-центрами и телекоммуникационными системами в Казахстане, что позволило нам увеличить скорость и охват на 12 миллионов пользователей в стране. Это был первый шаг, и теперь мы планируем двигаться дальше», — добавил Дуров.