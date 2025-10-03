Минсвязи Беларуси и Сбер совместно поработают над искусственным интеллектом

Сбер и Министерство связи и информатизации Беларуси во время Moscow Startup Summit заключили меморандум о сотрудничестве в сфере цифрового развития. Подписи под соглашением поставили первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и министр связи и информатизации Кирилл Залесский.

Меморандум фиксирует стремление сторон развивать партнёрство на благо экономического и социального прогресса обеих стран и максимально использовать существующий потенциал для укрепления двусторонних экономических отношений через внедрение передовых цифровых решений.

Документ открывает широкие возможности для совместной работы по приоритетным направлениям. В фокусе внимания — искусственный интеллект и машинное обучение, цифровизация государственных услуг и поддержка малого и среднего бизнеса с помощью цифровых платформ. Стороны намерены сотрудничать в сфере регуляторных и правовых инициатив, проводить совместные образовательные и исследовательские программы. Особое внимание уделят установлению прямых деловых контактов между организациями России и Беларуси.

«Сегодня мы объединяем нашу экспертизу для совместного прорыва в области искусственного интеллекта и цифровых сервисов. Совместная работа Сбера и Министерства связи и информатизации, двусторонние исследовательские и образовательные программы помогут создать передовые AI-решения для бизнеса и государства. Так что это подписанный меморандум — инвестиция в будущее технологических отраслей наших стран, которая принесёт отдачу уже в ближайшей перспективе», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Для Республики Беларусь цифровизация и развитие искусственного интеллекта являются стратегическими приоритетами. Мы высоко ценим многолетний опыт и уникальные компетенции Сбербанка в этой сфере, а также их вклад в формирование современной цифровой экосистемы Российской Федерации. Уверен, что подписание меморандума и двустороннее сотрудничество, позволят нам эффективно обмениваться лучшими практиками, внедрять инновации и тем самым открыть новую главу в цифровом развитии наших государств», — подчеркнул министр связи и информатизации Кирилл Залесский.