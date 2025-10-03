Комбинируем выгоду: самое интересное из магазинов А1

Скидки, бонусы, специальные условия — хорошие покупки могут быть очень разными. Продолжаем делиться с вами лучшими секретами выгодных приобретений в нашей традиционной подборке акций из магазинов А1.

Старт продаж интересных новинок часто сопровождается дополнительными возможностями для первых покупателей. На этой неделе такой новинкой стали смарт-часы HUAWEI WATCH GT 6 и WATCH GT 6 Pro. Предпочитаете вы практичность и надежность или ставите во главу угла премиальность материалов, стиль и разнообразие возможностей, при покупке любой из новых моделей в А1 вас ждет дополнительный бонус: беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 6i всего за 10 копеек по промокоду.

Вторая новинка, которая привлекла наше внимание, — смартфон HONOR X7d. Модель интересна сама по себе благодаря акценту на автономность и практичность: она получила АКБ на 6500 мАч и большой 6,77‑дюймовый дисплей с пониженным энергопотреблением. А дополнительным поводом выбрать именно ее станет возможность получить беспроводные наушники HONOR CHOICE Earbuds X7 Play всего за 10 копеек по специальному промокоду.

В А1 выгодная стоимость понравившегося вам устройства может комбинироваться с удобными условиями приобретения. Так, прямо сейчас смартфоны HONOR 400 серии можно купить со скидкой до 300 рублей, оформив покупку в рассрочку без переплат на срок до 24 месяцев.

Если же вы предпочитаете продукцию Apple, то аналогичная акция действует в магазинах А1 на разнообразные устройства этого бренда: планшеты iPad Air 11, смарт-часы Apple Watch Series 10, несколько моделей наушников AirPods, стилус Apple Pencil 2 — все это можно приобрести со скидками до 200 рублей, в том числе и в рассрочку без первого взноса.

Выгодными предложениями в магазинах А1 радует и Samsung: здесь действуют скидки на широкий ассортимент техники этого бренда. Так, на покупке телевизора можно сэкономить до 1200 рублей, популярный смартфон Samsung Galaxy A26 в разных модификациях памяти предлагается со скидкой до 29%, а цены на планшеты стартуют от 499 рублей.

Выгодные цены и рассрочка до 24 месяцев — суперкомбо для тех, кому нужен новый ноутбук. Мощные игровые и производительные универсальные модели известных брендов (Asus, Lenovo, HONOR и других) предлагаются со скидками до 1130 рублей. Плюсом ко многим предложениям идет возможность получить бонусом мышь Logitech B170 и годовую подписку на Яндекс Плюс.

Практичное комбо в магазинах А1 найдут и те, кто хочет обновить технику для дома. А дополнительным бонусом при покупке различных устройств от бренда Dreame на сумму от 1199 рублей станет возможность получить фен Dreame Hairdryer Gleam AHD12A за 10 копеек.

И, наконец, для ценителей «умных» решений отличным выбором станет смарт-комбо — умная лампочка Яндекс E27 за 10 копеек при покупке умных колонок от Яндекс. В акции участвуют Яндекс Станция Мини 3 и Яндекс Станция Лайт 2 без часов.

Детально изучить особенности устройств из нашей подборки, получить квалифицированную консультацию специалистов и оформить покупку можно не только в магазинах А1, но и онлайн: акции действуют в том числе и для посетителей интернет-магазина компании.