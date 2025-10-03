Названы самые производительные Android-смартфоны в сентябре

Разработчики AnTuTu представили обновленный рейтинг производительности смартфонов за сентябрь текущего года. Лидерство в этом списке занимает Xiaomi 17 Pro Max, который набрал 3,5 миллиона баллов.

Чуть ниже по результатам расположились Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17. Превосходство новой серии флагманов Xiaomi объясняется тем, что только устройства Xiaomi 17 на данный момент используют последнюю SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Почти все остальные модели, вошедшие в топ-10 (за исключением Vivo X200s на девятом месте), работают на Snapdragon 8 Elite, который уступает по производительности новейшему процессору.

Ситуация может изменить в октябре, когда на рынок начнут активно поступать флагманы нового поколения на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, что, вероятно, позволит другим производителям значительно потеснить позиции устройств Xiaomi.