В Минске прошел Форум по кибербезопасности – CYBER SECURITY FORUM 2025

В Минске проходит Форум по кибербезопасности – CYBER SECURITY FORUM 2025. Мероприятие собрало представителей государственных структур, бизнеса и экспертов по информационной безопасности, объединенных задачей обмена опытом и выработки совместных решений для защиты бизнеса от киберугроз. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

В центре внимания участников форума – современные технологии информационной защиты, анализ текущих угроз и управление уязвимостями. Эксперты делятся практическими кейсами из банковского сектора и IT-индустрии, акцентируя внимание на роли руководителей по информационной безопасности (CISO), формировании эффективных команд и повышении профессиональных компетенций в сфере защиты данных. Особое место занимает обсуждение вопросов защиты персональных данных и развития киберразведки.

Гости форума получили возможность познакомиться с передовыми белорусскими технологиями в области информационной безопасности.