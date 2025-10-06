OpenAI купила финтех-стартап Roi для развития персональных инвестиционных сервисов

Компания OpenAI, недавно ставшая самой дорогой частной компанией в мире, объявила о покупке стартапа Roi, который специализируется на управлении финансовыми портфелями с использованием искусственного интеллекта.

Сделка была заключена 4 октября 2025 года, на следующий день после того, как рыночная оценка OpenAI превысила показатели SpaceX. Roi предоставляет пользователям комплексное управление финансовыми активами и персонализированные инвестиционные советы через интегрированного ИИ-ассистента. Хотя финансовые условия сделки не раскрываются, известно, что к команде OpenAI присоединится только один сотрудник Roi — генеральный директор и соучредитель Суджи Вишваджит.

Это приобретение подчеркивает стратегическое намерение OpenAI расширить функциональность своего основного продукта ChatGPT в области персональных финансов. Технологии Roi планируется интегрировать в существующую экосистему OpenAI для создания «проактивного помощника», способного предоставлять индивидуализированные финансовые консультации на основе данных пользователей. За последние месяцы OpenAI существенно увеличила свой инвестиционный портфель.