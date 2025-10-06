«Белтелеком» презентовал цифровые проекты

Актуальные вопросы повышения качества услуг связи и эффективности их оказания обсудили на семинаре-совещании в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь. Для участников масштабной встречи была организована выставка, посвященная истории связи и цифровому будущему нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Участие в мероприятии приняли Министр связи и информатизации Кирилл Залесский, его заместители, заместитель Министра внутренних дел – начальник криминальной милиции генерал-майор милиции Геннадий Казакевич, генеральный директор РУП «Белтелеком» Алексей Ивашкин и директора всех филиалов предприятия, а также представители областных и Минского городского исполнительных комитетов, руководители организаций системы Минсвязи.

Открывая семинар, Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко отметил: «Сегодня связь реально работает во благо человека. Именно благодаря появлению высокоскоростного Интернета происходит цифровая трансформация всех аспектов жизнедеятельности человека».

Генеральный директор РУП «Белтелеком» Алексей Ивашкин презентовал ключевые проекты компании, которые уже успешно реализованы и востребованы населением, а также перспективные кейсы, над которыми работает оператор. Фокус – на создание современной цифровой экосистемы, комфортной для граждан и эффективной для бизнеса.

Видеоконтроль: система видеомониторинга «под ключ», позволяющая просматривать видеоинформацию в режиме онлайн и из архива (до 30 дней) из любой точки мира. Услугой уже пользуются более 360 тысяч абонентов.

Умный квартал: комплексное решение, направленное на формирование цифровой инфраструктуры для повышения комфорта и безопасности жизни. Важная составляющая проекта – системы видеоконтроля и сервисы видеоаналитики.

Видеодомофон: современная услуга, пришедшая на смену традиционному домофону. Теперь общаться с посетителями и открыть дверь можно не только с помощью домофонной или телефонной трубки, но также удаленно, через смартфон или планшет.

Умный шлагбаум: используя возможности машинного зрения и сервисов видеоаналитики, решение позволяет распознавать номерные знаки автомобилей и автоматически контролировать въезд и выезд транспорта на территорию.

Видеоаналитика: сервис на базе искусственного интеллекта дает возможность отследить оставленные предметы, распознать транспортное средство или подсчитать количество людей.

Умный турникет: современная система контроля доступа для организаций, осуществляющая автоматическую проверку и пропуск сотрудников.

Мобильное приложение «Мой город»: удобный ресурс для онлайн-взаимодействия исполнительной власти, бизнеса и жителей. Проект доступен уже в 73 городах.

«Мой университет»: цифровой инструмент для коммуникации педагогов и студентов, а также организации учебного процесса. Приложение успешно работает в Институте государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь.