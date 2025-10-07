Криптокошелек Wallet, интегрированный в интерфейс мессенджера Telegram, запустит торговлю токенизированными акциями и ETF через платформу xStocks. Это решение компании Backed Finance, которым уже пользуются криптобиржи, среди которых Kraken и Bybit, а также популярный криптокошелек Trust Wallet, пишет Cnews.

Оно позволяет круглосуточно торговать токенизированными акциями Apple, Microsoft, Tesla, индексом S&P 500 и десятками других популярных бумаг. По словам разработчиков xStocks, такие токены полностью обеспечены реальными активами и допускают физическую поставку.

Пока торговля будет доступна только в централизованной (кастодиальной) версии Wallet, но в будущем разработчики обещают добавить поддержку и некастодиальных TON-кошельков.

