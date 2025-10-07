При въезде в Россию у белорусов будут блокировать интернет в роуминге на сутки

6 октября российские операторы связи начнут обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС для всех абонентов, которые регистрируются в их сетях. Об этом сообщают мобильные операторы МТС и А1 и life:).

"По имеющейся на текущий момент информации, российские операторы связи ввели обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС для всех абонентов в роуминге. Блокировка автоматически применяется с момента первой регистрации в сети российских операторов и действует в течение 24 часов, после чего снимается. При отсутствии активности по зарегистрированной в сети SIM-карте в течение 3 дней после снятия блокировки она будет применена снова на 24-часовой период до появления активности. При этом ограничения не затрагивают услуги голосовой связи, которые остаются доступными независимо от блокировки услуг передачи данных и СМС", - сообщает МТС.

Компания А1 сообщила, что не была заранее проинформирована об этих изменениях. Всех абонентов А1, направляющихся или находящихся в России, просят иметь в виду введенные ограничения и по возможности использовать Wi-Fi-сети для передачи данных.