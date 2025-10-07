OpenAI запустила ИИ-инструмент AgentKit

Компания OpenAI на своём мероприятии для разработчиков Dev Day анонсировала новый инструмент под названием AgentKit, который предназначен для упрощения процесса разработки и развертывания ИИ-агентов для различных задач.

Как отметил генеральный директор Сэм Альтман (Sam Altman), AgentKit представляет собой комплекс компонентов, объединённых в одном интерфейсе платформы OpenAI, что позволит ускорить создание и оптимизацию автономных пользовательских агентов.

Agent Builder, который Альтман охарактеризовал как «Canva для создания агентов», предлагает интуитивный визуальный интерфейс для проектирования логики, шагов и концепций, основываясь на уже существующем Responses API, популярном среди разработчиков. Второй модуль, ChatKit, предоставляет возможность интеграции простого и настраиваемого чат-интерфейса в приложения разработчиков. Его также можно разместить на веб-сайтах и адаптировать под оформление продукта или бренда. Третий модуль, Evals for Agents, предназначен для оценки производительности ИИ-агентов, позволяя анализировать как их общее поведение, так и отдельные компоненты с использованием различных наборов данных.

AgentKit также предоставляет доступ к реестру коннекторов OpenAI, что позволяет разработчикам безопасно интегрировать агентов с внутренними инструментами и сторонними системами через специальную «панель администрирования», обеспечивая контроль и безопасность.

Альтман подчеркнул, что AgentKit включает решения для тех проблем, с которыми команда OpenAI сталкивалась при создании своих первых агентов, и добавил, что компания уже подписала контракты с рядом партнёров, которые начинают внедрять и масштабировать использование агентов благодаря этому инструменту.