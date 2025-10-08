Представлена новая версия робота Tesla Optimus

Компания Tesla продемонстрировала свои индивидуально разработанные человекоподобные роботы Optimus на премьере нового фильма «Трон: Арес» от The Walt Disney.

На красной дорожке в честь премьеры появился Джаред Лето, исполняющий одну из главных ролей в фильме. В опубликованном видео актёр стоит рядом с роботом Optimus от Tesla, который показывает приёмы боевых искусств.

Ранее Илон Маск поделился на своей странице в Twitter видеороликом, где демонстрируется процесс обучения робота Tesla Optimus кунг-фу, хотя в тот момент он был подключён к кабелю.