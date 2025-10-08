Резиденты ПВТ принимают участие в выставке Energy Expo 2025

В Минске проходит XXIX Белорусский энергетический и экологический форум – одно из крупнейших событий в сфере энергетики и экологии в странах ЕАЭС. Главным событием форума стала международная выставка Energy Expo, где ведущие компании отрасли показывают свои разработки и решения. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

Парк высоких технологий традиционно уделяет внимание новинкам, которыми гостей подобных мероприятий удивляют компании-резиденты.

На стенде компании «ИнноТех Солюшнс» представлены флагманские продукты для комплексной автоматизации всей вертикали объектов предприятий электроэнергетики в областях оперативно-диспетчерского управления, автоматизированного сбора и учета энергоресурсов, управления производственными активами, аналитики и прогнозирования, стандартизированных и унифицированных интеграционных решений на основе CIM, а также разработки в области информационной безопасности.

Команда «ИнноТех Солюшнс» показывает также программный комплекс «SofiT-PowerLoss» для автоматизированных расчетов электрических сетей, который предназначен для интеграции различных функциональных компонентов, используемых на предприятиях электроэнергетики. Продукт, кстати, уже внедрен на пилотируемом участке электросетей в Брестской области. Он показывает свою полезность не только для крупных промышленных предприятий, но и для обычных жителей района, ведь на основании обработанных данных специалисты электросетей могут более эффективно проводить расчет энергетических режимов и мониторинг состояния и загрузки сети.

Полный цикл обучающих программно-аппаратных решений для подготовки персонала и повышения квалификации показали специалисты компании «Игры Разума Софт». VR/AR тренажеры для сферы энергетики для обучения электромонтажным работам самого различного профиля используются как в профильных учреждениях образования, так и на действующих предприятиях. Они помогают подготавливать руководителей, специалистов и рабочих по актуальным практикоориентированным образовательным программам в соответствии с действующим законодательством в области охраны труда. Использование современных VR/AR тренажеров в процессе обучения делает его не только безопасным, но и придает ему игровой характер, повышая заинтересованность и мотивацию обучающихся.

На стенде «Радметрон» посетителям выставки продемонстрировали ручное оборудование радиационного контроля, включая дозиметры, поисковые приборы, детектор контрабанды, систему радиационного контроля с информационным табло. Кроме этого, специалисты компании показали видеоматериалы по работе уникальных поверочных систем для гамма- и нейтронного излучения. Эти высокотехнологичные установки предназначены для автоматизированной поверки, калибровки, градуировки и испытаний средств измерений для радиационного контроля. Установки используются для лабораторий метрологических служб и предприятий, занимающихся разработкой и производством дозиметрической аппаратур, а также на объектах атомной энергетики.

Со своими уникальными решениями для мониторинга параметров качества окружающей среды выставку посетили также представители компании «Р-НОКС». Оборудование компании обеспечивает получение точных данных о состоянии воздуха в режиме онлайн, позволяет оценивать соответствие нормативам, выявлять возможные причины превышения допустимых уровней загрязнения и предпринимать необходимые меры для улучшения качества атмосферного воздуха.

Посетить Energy Expo и ознакомиться с разработками резидентов ПВТ можно по 10 октября по адресу пр-т Победителей 20/2.