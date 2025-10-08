Сбербанк представил обновление ИИ-модели Kandinsky Image

Команда Сбербанка анонсировала важное обновление своей модели генерации изображений на основе текстовых описаний под названием Kandinsky Image. Как сообщает пресс-служба, теперь модель способна создавать надписи на кириллице.

Разработчики дообучили нейросеть на специализированном наборе, который включает более 10 миллионов изображений с русским текстом, представленным в различных стилях. Это позволяет модели различать печатные и рукописные буквы, а также другие варианты написания. В будущем команда планирует улучшить стабильность генерации длинных надписей и текстов, содержащих смесь кириллицы и латиницы, а также на основе более детальных описаний.

Проверить работу Kandinsky Image можно через Telegram-бота Kandinsky и во всех версиях GigaChat (Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Max), а также в веб-версии.