Tesla представила упрощенные комплектации электромобилей Model 3 и Model Y

Tesla представила упрощённые версии Model 3 и Model Y, стоимость которых в США начинается с $36,990 и $39,990 соответственно, не считая сборов и доставки.

Основная особенность самой простой Model Y заключается в упрощённой светотехнике: передняя часть не имеет соединяющей фары светодиодной полосы, а сзади между фонарями установлен более узкий светоотражатель красного цвета вместо широкой светодиодной секции. Также данную модель можно узнать по колёсным дискам размером 18 дюймов с новыми дизайном, упрощённой консоли без отсека для хранения, меньшему количеству динамиков (7 вместо 15 – без сабвуфера) и отсутствию атмосфераной подсветки в интерьере.

На центральной консоли для задних пассажиров не предусмотрен дисплей. Обе модели получают более низкоёмкую тяговую батарею ёмкостью 69 кВт·ч и оснащены только задним приводом благодаря одному электродвигателю. Кроме того, новинки не предлагают широкого выбора цветов кузова: серый доступен без доплаты, белый стоит $1,000, а черный — $1,500.

Динамика электромобилей и скорость зарядки немного снизились, но это не является значительной проблемой. Базовая версия Model Y имеет запас хода в 514 км по циклу WLTP, достигает максимальной скорости 200 км/ч и разгоняется до 100 км/ч за примерно 6.8 секунды. Tesla Model 3 в версии Standard обладает теми же максимальными скоростными характеристиками и запасом хода, но ускоряется до сотни за примерно 5.8 секунды. В упрощённой версии Model Y отсутствует возможность питания внешних устройств через специальный переходник, который устанавливается в зарядный порт электромобиля.

Стеклянная крыша осталась как у Model 3, так и у Model Y, однако у последней она изначально закрыта изнутри. Tesla не стала экономить на таких элементах, как USB-порты и беспроводные зарядные площадки для смартфонов, электропривод кресел (хотя количество регулировок всё же сокращено), освещение дверных карт и ниш для ног пассажиров. У самых простых моделей также предусмотрен электропривод двери багажника. Набор функций активной безопасности не уменьшен, но за некоторые из них традиционно требуется доплата. Важно отметить, что набор этих функций может меняться в зависимости от актуальной версии программного обеспечения, что означает, что он может как расширяться, так и сокращаться. В любом случае, в комплектации Standard функция автоматического подруливания в полосе (Autosteer) отсутствует по умолчанию.