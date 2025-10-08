Техническое преимущество: ищем устройства — находим выгоду

Мы уже привыкли к том, что нашу жизнь — от общения до готовки и от работы до развлечений — делают удобнее и проще десятки разнообразных устройств. И ассортимент такого рода помощников постоянно увеличивается. А значит, полезно знать, как вписать как можно больше новых возможностей в как можно меньший бюджет. Сегодня мы отправляемся в магазины А1 на поиски самых выгодных предложений.

Те, кто следит за актуальными трендами, с нетерпением ждут грядущего выхода новой линейки iPhone. А самые горячие поклонники смартфонов от Apple могут оформить предзаказ на iPhone 17 уже сейчас! Вместе с самими устройствами — iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max — можно заказать и фирменные защитные чехлы, а оплатить покупку в рассрочку до 24 месяцев.

Интересное пополнение произошло и в лагере доступных Android-устройств: в А1 начались продажи смартфона Samsung Galaxy A17. Новинка объединила стиль, производительность и высокие технологии: искусственный интеллект отвечает за качественную обработку фотографий и видео, экран с увеличенным разрешением делает более комфортным пользование приложениями и просмотр медиа. Устройство можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без переплат.

Если вы любите чистоту и вкусную еду, но не любите тратить слишком много времени и сил на уборку и готовку, советуем обратить внимание на выгодное предложение: в интернет-магазине А1 можно купить новую модель робота-пылесоса Trouver Robot Z60 Ultra Roller Complete, а бонусом получить аэрофритюрницу Trouver Air Fryer FD20 Pro за 10 копеек.

Кроме того, на широкий ассортимент устройств бренда Trouver в магазинах А1 действуют скидки до 900 рублей. В перечне выгодных покупок вы найдете аюрофритюрницу, пылесосы и даже поилки для животных. А скидки до 178 рублей действуют на пылесосы, фены и стайлер бренда Dreame.

Обычный вечер перед телевизором может стать особенно интересным, если смотреть любимый фильм в отличном качестве. Все, что для этого нужно, — современный телевизор. Такой, как Blaupunkt 50UBG5500T: с диагональю 50 дюймов, 4K-разрешением и мощной звуковой системой с поддержкой Dolby Audio. Прямо сейчас в магазинах А1 на эту модель действует скидка до 190 рублей.

Умные помощники помогают нам даже отдыхать — например, слушать книги или музыку. Яркий пример — различные модели колонок Яндекс.Станция. В магазинах А1 Яндекс Станцию Стрит, Яндекс Станцию Мини с часами или Яндекс Станцию Лайт 2 можно приобрести по отличным ценам: от 199 рублей.

Детально изучить особенности устройств из нашей подборки, получить квалифицированную консультацию специалистов и оформить покупку можно не только в магазинах А1, но и онлайн: акции действуют в том числе и для посетителей интернет-магазина компании.