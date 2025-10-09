Глоссарий в сфере искусственного интеллекта разработан в Беларуси, сообщил журналистам генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Кругликов перед выездным заседанием Экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики Национального собрания, которое прошло в Национальной академии наук, сообщает БЕЛТА.

"Мы подготовили глоссарий для того, чтобы развивать национальное законодательство. В данной предметной области, как и в любой другой, очень важно говорить на одном понятийном языке", - сказал Сергей Кругликов, уточнив, что глоссарий включает порядка 180 терминов. Его разработкой занимались Объединенный институт проблем информатики НАН совместно с заинтересованными, а это порядка 20 министерств и ведомств, которые входят в состав соответствующей рабочей группы.



"Чтобы начинать разрабатывать законодательство, необходимо договориться о понятиях. Это очень важно, - сказал Сергей Кругликов, поясняя целесообразность подготовки глоссария. - Любой проект требует четкого, реального понятийного аппарата, когда все одинаково понимают, что необходимо сделать". Также он сообщил, что идет разработка концепции развития искусственного интеллекта. Эта работа проводится по поручению Национальной академии наук.

Что касается опыта зарубежных стран, генеральный директор Объединенного института рассказал, что специалисты рассматривали и анализировали опыт различных государств. "У нас есть свои национальные интересы, которые необходимо соблюдать. А также интересен опыт Российской Федерации, Китая", - сказал он.

Заседание экспертно-консультативного совета посвящено теме использования технологий искусственного интеллекта и прошло на площадке главной научной организации страны, где сосредоточен существенный интеллектуальный потенциал для исследований и разработок в этой области.