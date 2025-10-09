На Международном форуме «AI4Development: Решения для Беларуси» обсудили будущее ИИ

7-8 октября 2025 г. в Минске проходит Международный форум «AI4Development: Решения для Беларуси». Его организаторами выступают Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, ОАО «Гипросвязь», Программа развития ООН в Беларуси. Данное мероприятие является диалоговой площадкой для обсуждения аспектов стратегического развития технологий искусственного интеллекта в Беларуси. В работе форума принимают участие более 250 представителей государственных органов и организаций, бизнеса и академических кругов Республики Беларусь и зарубежных стран, международных организаций. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

Выступая на сессии «Государство как заказчик и пользователь ИИ», начальник Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова отметила:

– Резиденты Парка высоких технологий четко осознают, что искусственный интеллект сегодня – это не просто тренд, а точка реального конкурентного преимущества. Более того, они готовы предлагать свои решения в первую очередь государству, рассматривая его как ключевого партнера и первоочередную площадку для применения собственных ИИ-продуктов.

Анна Рябова подчеркнула необходимость вовлечь как можно больше представителей отрасли и перейти от обсуждений к совместным действиям: «Важно не просто догонять, а строить интегрированную модель, в которой бизнес становится равноправным участником формирования технологического преимущества страны в области искусственного интеллекта».

В качестве яркого кейса внедрения ИИ в процессы промышленного производства руководитель экспертного офиса резидента ПВТ «ИнДев Солюшенс» Андрей Воробьев рассказал об автоматизированной системе управления беспилотной карьерной техникой для БЕЛАЗ: «Система строит цифровую карту карьера, выделяет зоны движения и погрузки. Поддерживается три режима: автономный, дистанционный и ручной. Встроены экстренная остановка и мониторинг состояния техники. ИИ и Big Data позволяют оптимизировать маршруты». Спикер подчеркнул, что интеграция технологий ИИ оказывает прямое влияние на рост производительности предприятия. Это выражается в снижении простоев и аварийности, оптимизации расхода топлива, а также в способности оперативно реагировать на потенциальные дефициты, предотвращая критические сбои.

Андрей Воробьев отдельно отметил особую ценность таких проектов с точки зрения привлечения молодежи, а также высокую эффективность проводимых в ПВТ хакатонов. По его мнению, эти мероприятия становятся настоящими точками входа для молодых специалистов, где они решают реальные задачи и находят своё место в индустрии.

В ходе форума руководитель направления по инновациям Стамбульского регионального офиса ПРООН Ирена Черович презентовала ключевые положения Доклада ПРООН о человеческом развитии 2025 года «Вопрос выбора: люди и возможности в эпоху искусственного интеллекта». Спикер подчеркнула, что для Беларуси важно направить потенциал технологий искусственного интеллекта на поддержку стратегических направлений национального развития – тех, что отражают реальные потребности общества и государства.