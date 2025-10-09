«Cyber Reality» в Минске: 25 ноября состоится ежегодная конференция А1 Tech Day

Уже четвертая конференция А1 Tech Day готовится к своему старту! В этом году мероприятие для профессионалов в сфере цифровых технологий и инноваций состоится 25 ноября в зале Prime Hall.

А1 Tech Day проводится с 2022 года – и уже стал традицией для профильных экспертов, собственников бизнеса, топ-менеджеров и руководителей департаментов в сферах IT и информационной безопасности. Три года подряд конференция собирала сотни участников как из Беларуси, так и из-за границы.

В этом году А1 выбрал основной темой мероприятия тему «Cyber Reality», или же «Кибер Реальность». Совсем скоро организаторы поделятся подробностями программы, но уже совершенно точно можно сказать, что на конференции выступят ведущие международные эксперты в сфере информационных технологий и кибербезопасности, а также руководители профильных компаний и сотрудники прикладных направлений. Формат общения с докладчиками включает не только диагностику существующих проблем, но и демонстрацию конкретных кейсов с практическими решениями – участников ждут кейс стади, Q&A и практические советы по внедрению различных инструментов.

Регистрация на А1 Tech Day откроется совсем скоро, следить за ее стартом можно на сайте мероприятия techday.a1.by. Там же в будущем появится подробная информация с программой конференции, списком спикеров и темами докладов.