ИИ и цифровая медицина: пилотные проекты резидентов ПВТ

Совет по проектам в сфере цифрового развития при Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь одобрил новый пакет пилотных проектов для реализации на внутреннем рынке. В этот раз все новые решения разработаны резидентами Парка высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

ООО «КометаРад» планирует внедрить сразу два проекта, связанных с совершенствованием обработки медицинских диагностических изображений.

В рамках первого проекта в Барановичской центральной поликлинике будет установлено комплексное программное решение, которое включает инструменты экспертного класса для работы с внутрибольничной сетью и интернетом, 2D/3D-визуализацию, архивирование изображений и автоматическую генерацию отчетов.

Второй пилот нацелен на создание единой информационной сети в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами Президента Республики Беларусь. Он позволит объединить диагностическое оборудование и рабочие места медицинских специалистов для повышения оперативности и качества диагностической работы.

Оба проекта предполагают последующее масштабирование технологий на другие учреждения, что позволит значительно повысить эффективность и точность медицинской диагностики за счет инновационных цифровых решений.

ООО «Кибертон» запустит пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта для классификации видов экономической деятельности и поиска статистических данных. Специалисты компании создадут чат-бота, который будет отвечать на запросы на понятном языке, помогая определять профиль деятельности организаций и получать сведения о внешней торговле. В рамках реализации проекта будут согласованы алгоритмы обработки данных, настроено ПО и база знаний, а также проведено тестирование и опытная эксплуатация разработанного решения.