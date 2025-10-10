Дания намерена запретить соцсети для детей младше 15 лет

Правительство Дании планирует запретить использование некоторых социальных сетей для детей младше 15 лет, сообщает издание Politico, ссылаясь на премьер-министра Метте Фредериксен. Она заявила, что мобильные телефоны и социальные сети отнимают детство у датских детей.

Фредериксен призвала парламент страны к ужесточению законодательства для большей защиты подростков. Однако в текущий момент подобный законопроект не рассматривается в повестке следующего парламентского года. Гражданская инициатива по запрету TikTok, Snapchat и Instagram собрала 50 тысяч подписей в прошлом году.

Кроме того, Фредериксен считает, что родители должны иметь возможность разрешать своим детям создавать аккаунты с 13 лет. Ранее она уже высказывала предложение о запрете социальных сетей для лиц младше 15 лет. Датские власти также призывают Европейский Союз обязать технологические компании проводить проверку возраста пользователей в интернете.