Команды из БГУ и Академии МВД стали победителями хакатона по созданию ИИ-решений TheHackathon: AI ERA

С 26 по 30 сентября в Минске прошел TheHackathon: AI ERA – ИТ-марафон для молодых специалистов. Этот интенсив стал площадкой, где команды из разных городов Беларуси создавали решения в области искусственного интеллекта, закрывая одну из предложенных проблем компаний-партнеров: Wildberries & Russ и «Белтелекома». В финал хакатона вышли 18 команд.

Хакатон организовали Международный союз электросвязи (ITU) и стартап-лаборатория Zborka Labs при поддержке Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и Белорусской государственной академии связи.

Миссией хакатона было привлечь талантливых специалистов и студенческие команды, готовые решать реальные задачи бизнеса и общества с помощью ИИ.

Участники соревновались в двух треках с задачами:

Кейс «Белтелекома»: ИИ-ассистент для работы с базой локальных нормативных правовых актов (ЛПА / ЛНПА). Участники должны были создать инструмент, который позволяет загружать нормативные документы, обучать модель, задавать вопросы к базе, и далее трансформировать информацию в выходные документы (технические задания, конкурсные предложения и др.).

Кейс Wildberries & Russ: модерация отзывов на маркетплейсе – задачей было создать алгоритм для автоматического обнаружения оскорбительных или неподобающих отзывов среди реальных данных, чтобы улучшить качество обратной связи и усилить доверие к платформе.

Продолжительность основного кодинга составила 36 часов. 26 сентября состоялось открытие и жеребьевка задач, затем 27-28 сентября шла работа над проектами с последующей презентацией решений. 30 сентября жюри объявило результаты.

Победителями хакатона стали команда из Белорусского государственного университета (БГУ) – Александр Сытин, Иван Горохов, Андрей Буйневич, Анастасия Гавриш и Антон Борисов (кейс Wildberries & Russ);

и команда Академии МВД – Кирилл Кохнюк, Даниил Залога, Константин Гаркавый, Артем Бородин, Кирилл Тимощенко (кейс «Белтелеком»).

Капитан команды из БГУ Александр Сытин, рассказал, что у команды уже был опыт участия в хакатонах, но другого формата. По его словам, самым интересным в кейсе Wildberries & Russ оказалось читать отзывы на маркетплейс, которые и составляли дата-сет от кейсодателя. «Сложно было добиться высокого качества решения, но в целом было достаточно интересно и не слишком трудно», – отметил он.

Капитан команды из МВД Кирилл Кохнюк отметил, что задач при решений кейса «Белтелекома» было много, и все они требовали нестандартного подхода. «Одной из ключевых дилемм стало решение, что использовать: локальную модель ИИ или API готовых LLM. Мы выбрали API для скорости разработки и сосредоточились на проектировании нашего RAG-пайплайна», – объяснил он.

Особенно команда подчеркнула роль ментора. «Нашим ментором был CEO в Utlik.Co Дмитрий Утлик, – рассказал Кирилл Кохнюк. – Он подсказал, в каком направлении развиваться. Было интересно поговорить с действующим CEO, это очень ценный опыт. С любыми вопросами можно было обращаться к организаторам, и они помогали решать возникающие трудности».

Партнеры хакатона – beCloud, EPOL SOFT, Nero Electronics – отдельно отметили работу и других команд.

Так, фаворитом экспертов Epol Soft стала Команда №5 из Белорусско-российского университета (БРУ). Капитан команды Савелий Курашов поделился, что лекции от ZborkaLabs и МСЭ, которые проводились во время хакатона, помогли освежить знания и систематизировать опыт.

Менторы, по его словам, сыграли ключевую роль в работе команды. «Мы брали в качестве менторов Айдына Абирова из Wildberries и Дениса Савицкого из ZborkaLabs – и это был match, – поделился капитан команды. – Айдын объяснил суть кейса и конечный результат, которого следовало достичь. Более того, так как он работает в сфере компьютерного зрения, я даже успел проконсультироваться у него по своему собственному стартапу. Денис же подсказал, как грамотно представить решение на питчинге. Благодаря их поддержке мы не испытывали нехватки знаний или информации».

Заместитель генерального директора по цифровому развитию и информационным технологиям «Белтелекома» Сергей Буйницкий отметил, что «Белтелеком» как флагман телекоммуникационного рынка всегда открыт инициативам, направленным на поддержку талантливой молодежи и внедрение инноваций.

«Сегодня ИИ – это уже не фантастическая концепция, а практический инструмент, который меняет многие привычные сферы. Мы предложили участникам два кейса – конкретные задачи, решение которых актуально для нашей компании. С большим интересом ознакомились с презентациями и увидели много интересных проектов, которые в будущем могут быть интегрированы в нашу работу», – добавил Сергей Буйницкий.

В состав жюри хакатона вошли эксперты ITU, Wildberries & Russ, «Белтелекома», EPOL SOFT, Nero Electronics и Utlik.Co.

Следующий TheHackathon пройдет в Гомеле, на базе Гомельского государственного университета в октябре 2025 г.