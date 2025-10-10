МТС и beCloud реализовали очередной этап модернизации сети 4G во всех областях страны

Компания МТС совместно с инфраструктурным оператором beCloud завершила очередной этап модернизации сети четвертого поколения, охвативший все области страны. Абонентам стали доступны еще 222 дополнительных сектора на 98 базовых станциях LTE в более чем 30 районах страны.

Это семнадцатый этап массового расширения сети 4G с начала года. Он охватил 45 населенных пунктов, включая Минск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, а также города районного значения: Бобруйск, Каменец, Осиповичи, Пинск, Полоцк, Солигорск и Хотимск. Кроме того, улучшение качества связи ощутят посетители музейно-этнографического комплекса «Дудутки» и курортного поселка Нарочь. В Минске среди прочего улучшилось покрытие в районе ЖК «Северный берег» и на территории ТРЦ Avia Mall.

Более 70% включенных базовых станций LTE размещены на инфраструктуре МТС, включая транспортную сеть, опоры и электропитание. Это позволяет использовать мощности 4G другим операторам страны в рамках инфраструктурной модели.

Около половины включенных базовых станций приходится на диапазон 1800 МГц, поддерживая оптимальный баланс между географическим покрытием и стабильностью сигнала. Еще 30% — работают в диапазоне 2600 МГц, который применяется на загруженных территориях в крупных населенных пунктах, обеспечивая высокую скорость передачи данных.