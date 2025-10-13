Рынок криптовалют пережил крупное падение

11 октября произошел обвал рынка криптовалют. По словам экспертов, он не будет иметь долгосрочных фундаментальных последствий, а его причиной стало сочетание ряда технических факторов.

Обрушение рынка вызвало цепочку ликвидаций, суточный объем которых составил рекордные $19,3 миллиарда. Первая криптовалюта впервые за всю историю зафиксировал дневную свечу на уровне $20 000.

Одна из причин - заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении Китая. Как сообщает Bloomberg биткоин, крупнейшая по капитализации криптовалюта, снизился более чем на 12% после публикации заявления Трампа на платформе Truth Social, после чего падение прекратилось. В течение часа после заявления Трампа было ликвидировано свыше $6 млрд на криптовалютных позициях.

Помимо этого, президент США разместил свой пост после завершения работы традиционных рынков, что в сочетании с уменьшением ликвидности способствовало возникновению повышенной волатильности. Аналитики также отметили значительное преобладание длинных позиций в общем объеме ликвидаций. На большинстве крупных бирж, за исключением Bitfinex, доля длинных позиций превышала 90%.

Тем не менее, по мнению аналитиков, распродажа на рынке стартовала примерно за час до первых угроз Трампа в отношении Китая. Заявление президента ускорило снижение, которое, вероятно, уже было на стадии коррекции.