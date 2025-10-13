Microsoft предупредила о прекращении поддержки одной из версий Windows 11

Компания Microsoft сообщила пользователям, что через 30 дней будет прекращена поддержка домашних и профессиональных версий операционной системы Windows 11 версии 23H2 (Home и Pro). Об этом сообщает портал Bleeping Computer.

С 11 ноября 2025 года Windows 11 (23H2) Home и Pro перестанут получать обновления безопасности и исправления ошибок. Ранее корпорация предупреждала о завершении поддержки в августе и сентябре. В своих уведомлениях компания традиционно рекомендует пользователям перейти на более актуальную сборку Windows 11 для сохранения доступа к обновлениям.

Поддержка для корпоративных клиентов, учебных заведений и IoT-систем продлится до ноября 2026 года. Для частных пользователей переход на более новую версию остается единственным способом продолжения получения обновлений безопасности. Microsoft также уточнила, что установка новой версии может быть временно приостановлена на устройствах с технологией SenseShield, предназначенной для защиты от обфускации кода.

Кроме того, компания сообщила, что поддержка Windows 11 22H2 завершится 14 октября 2025 года.